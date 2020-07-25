Циганков знявся зі своєю нареченою в купальнику

Максим Іншаков Роздягальня 19:37, 25.07.2020

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков коротку відпустку проводить в Туреччині. У Instagram футболіст збірної України похвалилася спільним знімком зі своєю дівчиною.

У кадрі Віктор і Романа позують на одному з пляжів на тлі моря.

Віктор Циганков та Романа
Instagram Віктора Циганкова

Відзначимо, що Циганков ніколи не відзначав Роману на фотографіях і не підписаний на її сторінку. Перше спільне фото з'явилося більше рік тому.

Наречена форварда, як і Віктор, з Вінниці. Зараз живе і вчиться в Кентском державному університеті, штат Огайо (США).

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