Циганков знявся зі своєю нареченою в купальнику

Віктор Циганков відпочиває з подругою в Туреччині.

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков коротку відпустку проводить в Туреччині. У Instagram футболіст збірної України похвалилася спільним знімком зі своєю дівчиною.

У кадрі Віктор і Романа позують на одному з пляжів на тлі моря.

Віктор Циганков та Романа Instagram Віктора Циганкова

Відзначимо, що Циганков ніколи не відзначав Роману на фотографіях і не підписаний на її сторінку. Перше спільне фото з'явилося більше рік тому.

Наречена форварда, як і Віктор, з Вінниці. Зараз живе і вчиться в Кентском державному університеті, штат Огайо (США).