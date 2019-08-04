"Це топ!" Українська футболістка вразила незвичайною красою

Голкіпер київського футбольного клубу "Євроформат" Вікторія Кислова стала справжньою зіркою мережі, після того, як чудово проявила себе в жіночому чемпіонаті України.

Вікторія в фіналі витягнула вирішальний пенальті і стала кращим воротарем турніру, а її команда - чемпіоном. Шанувальники не змогли пройти повз краси дівчини, заваливши її захопленими коментарями.

odessa.online

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Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Вікторія Кислова Instagram

Новини Гаряча українська тенісистка вразила Instagram неймовірною красою

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