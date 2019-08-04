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"Це топ!" Українська футболістка вразила незвичайною красою

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Голкіпер київського футбольного клубу "Євроформат" Вікторія Кислова стала справжньою зіркою мережі, після того, як чудово проявила себе в жіночому чемпіонаті України.

"Це топ!" Українська футболістка вразила незвичайною красою

Вікторія в фіналі витягнула вирішальний пенальті і стала кращим воротарем турніру, а її команда - чемпіоном. Шанувальники не змогли пройти повз краси дівчини, заваливши її захопленими коментарями.

"Це топ!" Українська футболістка вразила незвичайною красою

odessa.online

"Це топ!" Українська футболістка вразила незвичайною красою

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам і самим насолодитися зовнішністю нашої співвітчизниці.

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram

Новини
Гаряча українська тенісистка вразила Instagram неймовірною красою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі згадали історичне фото, коли футболістка роздяглася. відсвяткувавши гол.

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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Нащо ті татуювання на руки???
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Только красота спасет этот грёбаный мир.и сиськи тоже.
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