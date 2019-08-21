На офіційній сторінці популярного YouTube-шоу "Зупини лося" в соціальній мережі Facebook опублікували відео за участю баскетболістів збірної України, які провчили героя парковки.

Інцидент стався в 2013 році в аеропорту "Бориспіль. "Гравці збірної України з баскетболу зупиняють лося в аеропорту "Бориспіль", який включив аварійку і пішов "на п'ять хвилин". Після 20-хвилинного очікування спортсмени просто перенесли авто порушника, щоб їх автобус міг проїхати до входу в аеропорт", – йдеться в описі до ролика.

У коментарях під відео користувачі соцмережі порадили баскетболістам наступного разу діяти більш радикально. "Треба було на дах перевернути!", "Забули номер на пам'ять взяти", "Треба було просто перевернути набік. Нехай лосяра потім копирсається зі своєю повозкою", "Лось триочковий", "Де поліція? Це п***ець", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Федерації велоспорту України взяли рішення про звільнення скандального президента організації Олександра Башенка, який раніше виступив з образами на адресу однієї зі спортсменок.

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