Дочка легендарного футболіста київського "Динамо" Олега Кузнєцова, який сяяв за український клуб в 1983-1990 роках, записала пронизливий ролик про ситуацію в столиці.

"Дорогі друзі. У мене просто крик душі. Ви знаєте, наскільки я люблю свою країну і обожнюю Київ, але те, що з ним зараз відбувається, не лізе ні в які ворота. По-перше, дороги. Мене вражає, тому що вони взагалі ніяк не ремонтуються. Кількість машин збільшується з кожним день в 1000 разів, але ніхто не дбає про те, що повинні бути парковки. А якщо вони й існують, то скажіть, як парковка в підземці може коштує 60 грн на годину. Це як взагалі?!" – заявила Катерина Кузнєцова у себе в Instagram-сторіс.

Дівчину дуже обурило, що за вхід в Києво-Печерську лавру їй треба платити.

"Все своє свідоме життя я ходила туди пішки і могла зайти на територію безкоштовно. Зараз я якогось дiдька повинна платити! За те, щоб поставити свічку в священному місці. Поясніть мені, як я повинна на це реагувати? Це що за п***ець взагалі відбувається ?! Зараз мені якийсь ублюдської зовнішності людина говорить, що це національна пам'ятка, і тут можуть бути безкоштовно тільки собаки і кішки. "А так ви повинні платити за вхід". Чого ?! Про що ти взагалі говориш, як ?! Я в дикому шоці. Це вивело мене з рівноваги, тому що я не знаю, як на це реагувати. Бо це неправильно, так не повинно бути", - підсумувала Катя.

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