Тричі за два дні: Кличко терміново зібрався у США через побиття Панеттьєрі

Бойфренд екснареченої Володимира Кличка Брайан Хікерсон підозрюється у тому, що тричі за два дні побив свою кохану.

Такі дані має видання RadarOnline.com. Повідомляється, що саме цей факт змусив родичів і близьких Хайден Панеттьєрі закликати її розірвати стосунки зі скандальним актором.

Крім того, стало відомо, що Володимир Кличко на початку травня зв'язався з Панеттьєрі одразу після того, як інформація про її побиття стала відомою. Легендарний український боксер має намір найближчим часом відвідати США, щоб переконатися, що з матір'ю його дитини все гаразд.

Нагадаємо, що Панеттьєрі востаннє бачилася з донькою в лютому цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко розлютився після того, як дізнався про насильство над своєю колишньою коханою.

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