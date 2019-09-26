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27 вересня • оновлено в 19:04
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Тренер торкався до грудей 14-річної ученицi, але не вважає це домаганням

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Один з тренерів, який працює в Швеції, потрапив у скандальну історію.

Як повідомляє Євроспорт, фахівець зіткнувся із звинуваченнями в сексуальних домаганнях до неповнолітньої учениці. При цьому видання не уточнює ім'я тренера і вид спорту, в якому він працював, але стверджує, що він тривалий час працював в одному з клубів елітного шведського дивізіону.

Тренер торкався до грудей 14-річної ученицi, але не вважає це домаганням

Було встановлено, що тренер почав активну переписку з дівчиною в жовтні минулого року, коли їй було 14 років. За півтора місяця листування розрослося до 14 тисяч повідомлень; чоловік писав учениці, що хотів би зробити їй масаж, питав, надіта на ній піжама, і робив непристойні пропозиції.

Спеціаліст вже підтвердив слідству, що цілував дівчину і торкався до її грудей, але відкинув звинувачення в домаганнях. За його словами, він всього лише фантазував про секс зі своєю ученицею.

Також тренер просив дівчину не розповідати про листування своїм рідним – чоловік боявся втратити роботу.

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Місце
Швеція
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