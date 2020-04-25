Товстий кіт спробував зірвати матч чемпіонату Білорусі з футболу

Максим Богданов роздягальня 16:15, 25.04.2020 Оновлено: 16:41, 25.04.2020

Курйозний випадок стався в чемпіонаті Білорусі з футболу - єдиному футбольному турніру в Європі, не загальмованому через пандемію коронавiрусу.

На 30-й хвилині матчу 6-го туру між "Смолевичами" і "Динамо" Мінськ (1:3) на поле спробував пробратися вгодований кіт. На 30-й хвилині тварина вийшла на поле, але болбой забрав його за межі ігрової зони.

На 3-й хвилині другого тайму кіт повернувся, ліг на брівці і став стежити за грою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді отримав дискваліфікацію і штраф за неспортивну поведінку під час виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".

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