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25 квітня • оновлено в 17:29
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Товстий кіт спробував зірвати матч чемпіонату Білорусі з футболу

2.3т
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Курйозний випадок стався в чемпіонаті Білорусі з футболу - єдиному футбольному турніру в Європі, не загальмованому через пандемію коронавiрусу.

На 30-й хвилині матчу 6-го туру між "Смолевичами" і "Динамо" Мінськ (1:3) на поле спробував пробратися вгодований кіт. На 30-й хвилині тварина вийшла на поле, але болбой забрав його за межі ігрової зони.

Товстий кіт спробував зірвати футбольний матч в Білорусі
Товстий кіт спробував зірвати футбольний матч в Білорусі
Товстий кіт спробував зірвати футбольний матч в Білорусі

На 3-й хвилині другого тайму кіт повернувся, ліг на брівці і став стежити за грою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді отримав дискваліфікацію і штраф за неспортивну поведінку під час виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Місце
Білорусь
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это не кот, а кошка. Котов такой расцветки практически не бывает
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Спорт роздягальня

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