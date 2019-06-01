Тоттенхем - Ліверпуль: сексуальна битва дружин і подруг футболістів

У фінальному матчі Ліги чемпіонів зійдуться англійські "Тоттенхем" і "Ліверпуль"

Поєдинок пройде на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні вирішального протистояння найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців лідерів АПЛ - не стало винятком.

Вашій увазі пропонується "команда" з дружин і дівчат футболістів "Тоттенхема" і "Ліверпуля". Хто переміг? Вирішувати вам.

"Ліверпуль"

Наталія Бекер - дружина Аліссон Беккера

Наталія Бекер - дружина Аліссон Беккера

Наталія Бекер - дружина Аліссон Беккера

Райка Нойджедет - подруга Вірджіла ван Дейка

Райка Нойджедет - подруга Вірджіла ван Дейка

Ларісса Матіп - дружина Жоеля Матіпа

Ларісса Матіп - дружина Жоеля Матіпа

Ларісса Матіп - дружина Жоеля Матіпа

Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно

Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно

Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно

Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно

Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

"Тоттенхем"

Марині Льоріс - дружина Уго Льоріса

Марині Льоріс - дружина Уго Льоріса

Рейчел Райндерс - дівчина Вінсента Янссена

Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі

Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі

Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі

Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі

Шані ван Мігхем - друга половинка Тобі Алдервейрелд.

Шані ван Мігхем - друга половинка Тобі Алдервейрелд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" буде судити скандальний арбітр, який увійшов в історію турніру і став об'єктом грандіозної критики.

Крім того. стало відомо, по якому каналу покажуть матч в Україні.

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