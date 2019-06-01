Тоттенхем - Ліверпуль: сексуальна битва дружин і подруг футболістів

У фінальному матчі Ліги чемпіонів зійдуться англійські "Тоттенхем" і "Ліверпуль"
Поєдинок пройде на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.
Напередодні вирішального протистояння найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Порівняння других половинок гравців лідерів АПЛ - не стало винятком.
Вашій увазі пропонується "команда" з дружин і дівчат футболістів "Тоттенхема" і "Ліверпуля". Хто переміг? Вирішувати вам.
"Ліверпуль"
Наталія Бекер - дружина Аліссон Беккера
Наталія Бекер - дружина Аліссон Беккера
Наталія Бекер - дружина Аліссон Беккера
Райка Нойджедет - подруга Вірджіла ван Дейка
Райка Нойджедет - подруга Вірджіла ван Дейка
Ларісса Матіп - дружина Жоеля Матіпа
Ларісса Матіп - дружина Жоеля Матіпа
Ларісса Матіп - дружина Жоеля Матіпа
Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно
Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно
Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно
Ларісса Перейра - друга половинка Роберто Фірміно
Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
Перрі Едвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
"Тоттенхем"
Марині Льоріс - дружина Уго Льоріса
Марині Льоріс - дружина Уго Льоріса
Рейчел Райндерс - дівчина Вінсента Янссена
Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі
Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі
Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі
Меган Бартон-Хансон - супутниця Справі Аллі
Шані ван Мігхем - друга половинка Тобі Алдервейрелд.
Шані ван Мігхем - друга половинка Тобі Алдервейрелд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" буде судити скандальний арбітр, який увійшов в історію турніру і став об'єктом грандіозної критики.
Крім того. стало відомо, по якому каналу покажуть матч в Україні.
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