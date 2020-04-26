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26 квітня • оновлено в 17:56
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"Торкали за промежину": нападник "Евертона" Мойзе Кін на карантині влаштував вечірку з моделями

2.1т
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Нападаючий клубу Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон" Мойзе Кін влаштував вечірку з моделями під час карантину, оголошеного через пандемію коронавiрусy, повідомляє The Sun.

Мойзе Кін

Мойзе Кін

The Sun.

За інформацією видання, 20-річний футболіст запросив друзів і моделей у власну квартиру. Гості викладали фотографії з вечірки в Snapchat з підписом "очищуємося від карантину". На знімках моделі танцюють і торкають за промежини чоловіків, що знаходяться поруч. Джерело заявило, що "вечірка була дикою і тривала до самого ранку".

"Торкали за промежину": футболіст на карантині влаштував "дику вечірку" з моделями

Snapchat

"Евертон" в коментарі Sky Sports засудив поведінку Кіна. У клубі підкреслили, що кожному важливо дотримуватися всіх рекомендацій уряду, в тому числі правил поведінки вдома і за його межами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з двома повіями.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
Евертон
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