Нападаючий клубу Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон" Мойзе Кін влаштував вечірку з моделями під час карантину, оголошеного через пандемію коронавiрусy, повідомляє The Sun.

Мойзе Кін The Sun.

За інформацією видання, 20-річний футболіст запросив друзів і моделей у власну квартиру. Гості викладали фотографії з вечірки в Snapchat з підписом "очищуємося від карантину". На знімках моделі танцюють і торкають за промежини чоловіків, що знаходяться поруч. Джерело заявило, що "вечірка була дикою і тривала до самого ранку".

Snapchat

"Евертон" в коментарі Sky Sports засудив поведінку Кіна. У клубі підкреслили, що кожному важливо дотримуватися всіх рекомендацій уряду, в тому числі правил поведінки вдома і за його межами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з двома повіями.

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