"Тіло богині": дружина Роналду потрапила на обкладинку знаменитого журналу
Дружина зіркового футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес потрапила на обкладинку португальської версії відомого журналу Women's Health.
"Вперше опинилася на обкладинці португальського журналу, який має безпосередньо стосується мого стилю життя", – підписала Джорджина фотографію обкладинки у себе в Instagram.
Фанати Родрігес привітали її з цим досягненням і засипали її компліментами, написавши, що вона володіє "тілом богині".
Нагадаємо, що Кріштіану та Джорджина розпочали стосунки в 2016 році. Вони познайомилися в бутіку Gucci, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз пара виховує спільну доньку і трьох дітей Роналду від сурогатних матерів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес викликала фурор в мережі, похвалившись ідеальними сідницями.