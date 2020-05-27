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27 травня • оновлено в 14:44
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"Тіло богині": дружина Роналду потрапила на обкладинку знаменитого журналу

2.9т
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Дружина зіркового футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес потрапила на обкладинку португальської версії відомого журналу Women's Health.

"Вперше опинилася на обкладинці португальського журналу, який має безпосередньо стосується мого стилю життя", – підписала Джорджина фотографію обкладинки у себе в Instagram.

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

@georginagio

Фанати Родрігес привітали її з цим досягненням і засипали її компліментами, написавши, що вона володіє "тілом богині".

Нагадаємо, що Кріштіану та Джорджина розпочали стосунки в 2016 році. Вони познайомилися в бутіку Gucci, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз пара виховує спільну доньку і трьох дітей Роналду від сурогатних матерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес викликала фурор в мережі, похвалившись ідеальними сідницями.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Кріштіану Роналду Джорджина Родрiгес
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Спорт роздягальня

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