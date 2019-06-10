"Тільки з ним": Беленюк пояснив, навіщо йде в Раду

Знаменитий український борець Жан Беленюк, який увійшов до списку партії "Слуга народу", має намір займатися у Верховній Раді розвитком спорту.

За словами віце-чемпіона Олімпіади-2016, він вірить у можливість змін як у спортивній сфері, так і в країні загалом.

Український греко-римський борець, призер Олімпійськіх ігор Жан Беленюк уходит до Ради з партією "Слуга народу" - каже, что его головного метою є розвиток спорту pic.twitter.com/KI4uoOYwfC - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 червня 2019 р

"Моя прерогатива – розвиток українського спорту. Політики не боюся. Розумію, що буде складно. Головна мета – це розвиток спортивного руху, що наша нація була сильною, здоровою і показувала високі результати на міжнародній арені. Інші партії я не розглядав. Я голосував за Володимира Зеленського, і бачу можливість до змін тільки з ним", – сказав Беленюк у коментарі hromadske.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо появи Жана Беленюка в списку партії "Слуга народу" виник расистський скандал.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!