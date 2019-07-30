Бельгійські тенісистки Елісон Алісон ван Ейтванк і Грет Міннен, які в липні минулого року скоїли камінг-аут, поцілувалися після матчу на турнірі в Карслруе.

Зустріч завершилася перемогою Алісон ван Ейтванк з рахунком 6:4, 1:6, 6:1. Після закінчення матчу спортсменки обнялися у корту і поцілували одна одну в губи.

Думка користувачів соціальних мереж з приводу того, що сталося розділилося. Частина вважала поведінку спортсменок неприйнятним.

"Вони повинні бути оштрафовані за пропаганду гомосексуалізму", - заявив один з користувачів.

Інші, навпаки, відзначили сміливість бельгійок. "Вони змінюють світ подібними вчинками", - написав користувач. "Нам потрібно більше таких сміливих дівчат при нинішньому політичному стані", - погодився інший.

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