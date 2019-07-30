Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Тенісистки-лесбіянки вразили інтимним вчинком після матчу

3.3т Читати матеріал російською

Бельгійські тенісистки Елісон Алісон ван Ейтванк і Грет Міннен, які в липні минулого року скоїли камінг-аут, поцілувалися після матчу на турнірі в Карслруе.

Тенісистки-лесбіянки вразили інтимним вчинком після матчу

Зустріч завершилася перемогою Алісон ван Ейтванк з рахунком 6:4, 1:6, 6:1. Після закінчення матчу спортсменки обнялися у корту і поцілували одна одну в губи.

Думка користувачів соціальних мереж з приводу того, що сталося розділилося. Частина вважала поведінку спортсменок неприйнятним.

"Вони повинні бути оштрафовані за пропаганду гомосексуалізму", - заявив один з користувачів.

Інші, навпаки, відзначили сміливість бельгійок. "Вони змінюють світ подібними вчинками", - написав користувач. "Нам потрібно більше таких сміливих дівчат при нинішньому політичному стані", - погодився інший.

Новини
Популярна фітнес-модель знялася в гарячій лесбі-фотосесії

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця Олімпійських ігор – 2018 американська хокеїстка Меган Дагган і триразова олімпійська чемпіонка з Канади Джилліан Еппс зіграли лесбійське весілля.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
4
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
даеш ответ боксеров пидерастов...янисвитахвор..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel