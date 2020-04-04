Найсильніша тенісистка Білорусі Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram фото топлес.
11-я ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий кадр, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.
"Фото 18+" - лаконічно підписала знімок дівчина.
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Аріна Соболенко
@sabalenka_aryna
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Соболенко звернулася в поліцію через образливе повідомлення в Instagram, пообіцявши кривдникові зустріч з одним з кращих молодих дзюдоїстів Європи.
Кілька років тому Аріна під час матчу першого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти місцевої спортсменки Ешлі Барті так голосно стогнала, що стала жертвою обструкції з боку глядачів.
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