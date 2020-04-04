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4 квітня • оновлено в 23:21
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Тенісистка Аріна Соболенко показала своє фото 18+

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Найсильніша тенісистка Білорусі Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram фото топлес.

11-я ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий кадр, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.

"Фото 18+" - лаконічно підписала знімок дівчина.

❌🔞🤗🤣

Публікація від Aryna Sabalenka🐅 (@sabalenka_aryna)

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

@sabalenka_aryna

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Соболенко звернулася в поліцію через образливе повідомлення в Instagram, пообіцявши кривдникові зустріч з одним з кращих молодих дзюдоїстів Європи.

Кілька років тому Аріна під час матчу першого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти місцевої спортсменки Ешлі Барті так голосно стогнала, що стала жертвою обструкції з боку глядачів.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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