Найсильніша тенісистка Білорусі Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram фото топлес.

11-я ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий кадр, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.

"Фото 18+" - лаконічно підписала знімок дівчина.

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Аріна Соболенко @sabalenka_aryna

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Соболенко звернулася в поліцію через образливе повідомлення в Instagram, пообіцявши кривдникові зустріч з одним з кращих молодих дзюдоїстів Європи.

Кілька років тому Аріна під час матчу першого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти місцевої спортсменки Ешлі Барті так голосно стогнала, що стала жертвою обструкції з боку глядачів.

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