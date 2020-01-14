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14 січня • оновлено в 21:09
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Тайсон Ф'юрі розповів про користь мастурбації

Тайсон Ф'юрі розповів про користь мастурбації
Британець зробив відверту заяву
1.3т Читати матеріал російською

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф'юрі розповів, що під час своєї підготовки до другого поєдинку проти американця Деонтея Уайлдера мастурбував сім разів в день.

"Необхідно підтримувати рівень тестостерону в організмі. Треба бути активним і щоб тестостерону вистачало в системі. Не хочу, щоб його рівень знизився", - зазначив він в інтерв'ю The Sun.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і американець Деонтей Уайлдер завершили внічию один з найбільш очікуваних боїв року. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Відзначимо, що британець вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

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Автор
Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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