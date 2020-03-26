Тайсон Ф'юрі показав, що треба робити з дружиною на карантині

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі використовував свою дружину Періс як снаряд для тренування.

Британець у себе в Instagram виклав відео, на якому схопив блондинку, закинув її на плечі, і кілька разів присів.

"День ніг разом з дружиною. Ще один день на карантині", - підписав ролик боксер.

Раніше лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка показав, як проводить свій час на карантині через пандемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці технічним нокаутом.

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