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Світова знаменитість несподівано приміряла форму "Шахтаря"

1.8т Читати матеріал російською

Ірландський боєць ММА, ексчемпіон UFC Конор МакГрегор сфотографувався у футболці "Шахтаря". Фото опубліковано в сторіз Instagram донецького клубу.

Зазначимо, що у гірників та ірландського бійця один спонсор — Parimatch. Фото зі знаменитістю опубліковано в рамках рекламної кампанії бренду.

Світова знаменитість несподівано приміряла форму "Шахтаря"

Instagram "Шахтаря"

31-річний Конор МакГрегор у своєму останньому поєдинку в UFC поступився Хабібу Нурмагомедову. Це була його четверта поразка за 21 перемоги в ММА. Також він у боксерському поєдинку поступився Флойду Мейвезеру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нурмагомедов розніс Конора за мерзенний інцидент у пабі, коли ірландський боєць вдарив нишком літнього чоловіка.

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Особа
Конор МакГрегор
Тег
ФК Шахтар
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Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
особенно он стал знаменитым когда пьяный в баре двинул деду по харе. нуну.
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