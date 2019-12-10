Світова зірка фітнесу повністю роздяглася для фанатів

Американська модель Лорен Дрейн викликала справжній фурор серед фанатів після того, як виклала знімки зі своєї оголеної фотосесії.

33-річна дівчина не витримала прохань своєї 4-мільйонної армії фоловерiв в Instagram, і, незважаючи на свою вагітність, знялася повністю без одягу. Спільні фотографії фітоняшки з чоловіком викликали бурхливе захоплення у шанувальників.

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Лорен Дрейн Instagram Лорен Дрейн

Новини Світова зірка фітнесу звела з розуму інтернет спокусливими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дрейн розповіла, як вона покинула баптистську церкву Вестборо, бо не хотіла шлюбу за домовленістю. Красуня зазначила, що через це її власний батько вигнав її з сім'ї.

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