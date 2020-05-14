Світоліна виклала в Instagram своє спокусливе відео

Максим Богданов роздягальня 23:46, 14.05.2020 Оновлено: 00:37, 15.05.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала дикий захват у фоловерiв в Instagram виклавши свій запальний танець.

Під динамічну музику перша ракетка нашої країни спокусливо крутить стегнами.

Відзначимо, що це не перше відео з танцем, яке постить Світоліна. Нещодавно Еліна так оригінально привітала всіх із Міжнародним днем танцю, що кліп навіть прокоментувала відома телеведуча Леся Нікітюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна потрапила в неприємну ситуацію на карантині. Під час однієї з поїздок перша ракетка нашої країни не вписалася в поворот і в друзки розбила ліве дзеркало заднього виду.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

Паспорти українців злили в мережу: хто може залишитися без грошей і навіщо це шахраям

Саакашвілі хоче розірвати угоду України з МВФ

Зеленський продовжив заборону російських сайтів: опубліковано указ

Все против всех, или Украина с нуля

В Україні через кілька тижнів з'являться нові гроші: які купюри і як виведуть з обігу