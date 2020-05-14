Світоліна виклала в Instagram своє спокусливе відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала дикий захват у фоловерiв в Instagram виклавши свій запальний танець.

Під динамічну музику перша ракетка нашої країни спокусливо крутить стегнами.

Відзначимо, що це не перше відео з танцем, яке постить Світоліна. Нещодавно Еліна так оригінально привітала всіх із Міжнародним днем танцю, що кліп навіть прокоментувала відома телеведуча Леся Нікітюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна потрапила в неприємну ситуацію на карантині. Під час однієї з поїздок перша ракетка нашої країни не вписалася в поворот і в друзки розбила ліве дзеркало заднього виду.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!