Світоліна виклала фото в Instagram і спантеличила пiдписників

Максим Богданов роздягальня 22:07, 16.06.2020 Оновлено: 22:35, 16.06.2020

Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна спантеличила пiдписників, запитавши у них про те, чим зазвичай вони незадоволені.

"Що найбільше вас дратує в наші дні?" – поцікавилася Світоліна, додавши хештег "#думки".

Шанувальники спортсменки не були одностайні у своїх відповідях.

"Власна лінь", "Злість", "Instagram", "Страх не повернутися в нормальне русло", – написали користувачі.

Instagram Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна привела в захват фанатів, опублікувавши неймовірно яскраве фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наша спортсменка виклала знімок із Монте-Карло, на якому вона позує в купальнику і з розстебнутими шортами. "Іти чи не йти?" – запитала шанувальників Світоліна, натякаючи на пом'якшення карантину в світі.

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