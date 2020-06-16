Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна спантеличила пiдписників, запитавши у них про те, чим зазвичай вони незадоволені.

"Що найбільше вас дратує в наші дні?" – поцікавилася Світоліна, додавши хештег "#думки".

Шанувальники спортсменки не були одностайні у своїх відповідях.

"Власна лінь", "Злість", "Instagram", "Страх не повернутися в нормальне русло", – написали користувачі.

Світоліна виклала фото в Instagram і спантеличила пiдписників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна привела в захват фанатів, опублікувавши неймовірно яскраве фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наша спортсменка виклала знімок із Монте-Карло, на якому вона позує в купальнику і з розстебнутими шортами. "Іти чи не йти?" – запитала шанувальників Світоліна, натякаючи на пом'якшення карантину в світі.