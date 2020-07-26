Світоліна в роздільному купальнику знялась із коханим хлопцем

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс відпочивають на Рив'єрі. Instagram Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса

Перша ракетка України Еліна Світоліна літо проводить в компанії свого молодого чоловіка Гаеля Монфіса. У спільному Instagram тенісисти похвалилися відпочинком на французькій Рив'єрі.

"З півдня з любов'ю", – свідчить підпис під фото, на якому зображені Світоліна в роздільному леопардовому купальнику і Монфіс в шортах.

Еліна в купальнику з Монфісом Instagram Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса

Еліна в купальнику Instagram Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня Світоліна перевернула фінальний матч виставкового турніру Bett1 Aces в Берліні проти Петри Квітовою (№12 у рейтингу WTA).

Наша спортсменка зробила брейк уже в першому геймі, але віддала суперниці три своїх подачі поспіль і програла перший сет з рахунком 3:6.

2 липня Еліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.