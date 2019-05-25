Світоліна в прозорій сукні викликала фурор

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна напередодні старту Відкритого чемпіонату Франції, який пройде з 26 травня по 9 червня, похвалилася провокаційним образом.

Дівчина перед участю в Rolland Garros вразила своїх шанувальників спокусливими фотографіями. 24-річна одеситка у себе в Instagram виклала знімки в прозорій сукні, крізь яке добре проглядаються всі деталі фігури спортсменки.

У коментарях дівчину завалили компліментами, відзначаючи її неймовірну красу. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна зробила благородний вчинок, сплативши своєї юної співвітчизниці Дар'ї Лопатецькій операцію на меніску.

16 травня Еліна підкорила фанатів зворушливим фото до Дня вишиванки.

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