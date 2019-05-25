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Світоліна в прозорій сукні викликала фурор

6.9тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна напередодні старту Відкритого чемпіонату Франції, який пройде з 26 травня по 9 червня, похвалилася провокаційним образом.

Дівчина перед участю в Rolland Garros вразила своїх шанувальників спокусливими фотографіями. 24-річна одеситка у себе в Instagram виклала знімки в прозорій сукні, крізь яке добре проглядаються всі деталі фігури спортсменки.

У коментарях дівчину завалили компліментами, відзначаючи її неймовірну красу. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

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"Звідки такі ци*цькі": Світоліна розбурхала мережу спокусливим вбранням

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна зробила благородний вчинок, сплативши своєї юної співвітчизниці Дар'ї Лопатецькій операцію на меніску.

16 травня Еліна підкорила фанатів зворушливим фото до Дня вишиванки.

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Тема
Roland Garros
Особа
Еліна Світоліна
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