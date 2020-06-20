Світоліна в дуже коротких шортах показала, як розслабляється на вихідних

Максим Богданов роздягальня 23:34, 20.06.2020

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна похвалилася спокусливим знімком зі свого дозвілля.

Перша ракетка нашої країни опублікувала фотографію, на якій в дуже коротких шортах з розсунутими ногами сидить на балконі будинку в Монако і п'є щось з келиха, що нагадує вино.

"Вип'ємо за чортові вихідні!" – підписала кадр 25-річна тенісистка.

Instagram Еліни Світоліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Світоліна спантеличила пiдписників, запитавши у них про те, чим зазвичай вони незадоволені.

Раніше Еліна привела в захват фанатів, опублікувавши неймовірно яскраве фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наша спортсменка виклала знімок з Монте-Карло, на якому вона позує в купальнику і з розстебнутими шортами. "Йти чи не йти?" – запитала шанувальників Світоліна, натякаючи на пом'якшення карантину в світі.

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