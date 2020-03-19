Світоліна у спокусливому вигляді вперше знялася в Tik Tok

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна захопила своїх фоловерiв спокусливим танцем.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челенджу Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.

Користувачі інтернету по всьому світу змагаються в цьому конкурсі, придумуючи все нові і нові рухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом показала, чим займається на вимушеному карантині через пандемію коронавiрусу.

Наша прославлена спортсменка вирішила влаштувати челендж з французом з набивання туалетного паперу. Темношкірий тенісист зробив це по футбольному: українка - по тенісному.

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