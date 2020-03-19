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19 березня • оновлено в 23:59
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Світоліна у спокусливому вигляді вперше знялася в Tik Tok

1.4т
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна захопила своїх фоловерiв спокусливим танцем.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челенджу Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.

#VibeChallenge Tiktok level 0.01 🤣

Публікація від Elina Svitolina (@elisvitolina)

Користувачі інтернету по всьому світу змагаються в цьому конкурсі, придумуючи все нові і нові рухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом показала, чим займається на вимушеному карантині через пандемію коронавiрусу.

Наша прославлена спортсменка вирішила влаштувати челендж з французом з набивання туалетного паперу. Темношкірий тенісист зробив це по футбольному: українка - по тенісному.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
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