Світоліна розлучилася з Монфісом: ЗМІ вказали на факти

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна видалила аккаунт в Instargram, який вона спільно вела з французом Гаелем Монфісом.

На даний момент за адресою instagram.com/gemslife відкривається напис "На жаль, ця сторінка недоступна".

Крім того, з особистого облікового запису українки зникли всі фотографії, які вона зробила з Монфісом. Ні Еліна ні Гаель не давали поки ніяких коментарів.

Спільний аккаунт спортсменів був створений 29 січня. Сторінка називається GEMS, що було абревіатурою імен спортсменів: Gael (Гаель), Elina (Еліна), Monfils (Монфіс), Svitolina (Світоліна).

Вперше про спільне життя Монфіса і Світоліной стало відомо 17 січня. Під час прес-конференції після матчу 2-го туру Australian Open одеситка зробила відверте зізнання про своє особисте життя.

Після того їй не вдалося виграти жодного турніру. На Australian Open українка зупинилася в чвертьфіналі. На турнірах в Дубаї та Індіан-Велсі - в півфіналах. Змагання в Майамі українка завершила в першому колі. Roland Garros українка покинула в третьому раунді.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!