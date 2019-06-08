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Світоліна розлучилася з Монфісом: ЗМІ вказали на факти

1.4тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна видалила аккаунт в Instargram, який вона спільно вела з французом Гаелем Монфісом.

Світоліна розлучилася з Монфісом: ЗМІ вказали на факти

На даний момент за адресою instagram.com/gemslife відкривається напис "На жаль, ця сторінка недоступна".

Світоліна розлучилася з Монфісом: ЗМІ вказали на факти

Крім того, з особистого облікового запису українки зникли всі фотографії, які вона зробила з Монфісом. Ні Еліна ні Гаель не давали поки ніяких коментарів.

Спільний аккаунт спортсменів був створений 29 січня. Сторінка називається GEMS, що було абревіатурою імен спортсменів: Gael (Гаель), Elina (Еліна), Monfils (Монфіс), Svitolina (Світоліна).

Вперше про спільне життя Монфіса і Світоліной стало відомо 17 січня. Під час прес-конференції після матчу 2-го туру Australian Open одеситка зробила відверте зізнання про своє особисте життя.

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Після того їй не вдалося виграти жодного турніру. На Australian Open українка зупинилася в чвертьфіналі. На турнірах в Дубаї та Індіан-Велсі - в півфіналах. Змагання в Майамі українка завершила в першому колі. Roland Garros українка покинула в третьому раунді.

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Особи
Еліна СвітолінаГаель Монфіс
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