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18 листопада • оновлено в 18:45
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Світоліна розхвилювала фанатів натяком про весілля

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Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram зробила пост, в якому, можливо, натякнула про майбутнє весілля.

Cashmere jumper and tonnes of tea romance 🥰 ❄️ ⛄️

Публікація від Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

"Кашеміровий светр і тонни чайної романтики", – підписала свій знімок 25-річна спортсменка. На фотографії Еліна тримає в руці чашку, а її безіменний палець прикрашає золоте кільце з дорогоцінними каменями.

Підписники Світоліної, яка нещодавно другий рік поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA, тут же проявили кмітливість і засипали свою улюбленицю коментарями, намагаючись розшифрувати сенс фото.

"Обручка?", "Що означає обручка?", "Заручини?", "Де Гаель?" – цікавляться фанати у шостої ракетки світу.

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Нагадаємо, на початку 2019 року стало відомо про романтичні стосунки між Еліною і відомим французьким тенісистом Гаелєм Монфісом. Закоханих часто можна побачити разом, а влітку пара навіть відвідувала разом Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про серйозні проблеми з коліном у Світоліної, якій, можливо, буде потрібна операція.

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Автор
Юрій Трохимчук Юрій Трохимчук
Особа
Еліна Світоліна
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