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1 березня • оновлено в 12:21
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Роздягнена Світоліна залізла в "компот" і нарвалася на критику в мережі

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зібрала хвилю критики своїм відвертим фото в Instagram.

На знімку роздягнена спортсменка читає книгу в ванній, в якій плавають розрізані фрукти. Такий "компот" викликав несхвалення у шанувальників українки.

Mood @hiltonkyiv 🥰

Публікація від Elina Svitolina (@elisvitolina)

"У теніс в цьому році почнеш грати чи ні?", "Раніше було відео з тренажерки, тепер з ванної. Який вiдпочинок, такий і теніс. Чим так грати, то краще взагалі на корт не виходити", - хейтерять користувачі в коментарях.

Роздягнена Світоліна залізла в "компот"
Роздягнена Світоліна залізла в "компот"
Роздягнена Світоліна залізла в "компот"
Роздягнена Світоліна залізла в "компот"

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися і на інші фото красуні.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

www.instagram.com/elisvitolina

Новини
"Вау! Оце так попка": Світоліна роздяглася на яхті і розбурхала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна знялася у відвертій фотосесії для календаря модного журналу XXL. На своїй сторінці в Instargam тенісистка запостив фото сторінки зі своїм зображенням.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
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Комментарии на сайте не модерированы
Angelin Ivan
Angelin Ivan
Девочка молодец. А прыщавых недовольных задротов могу только спросить - а чего добился ты, лузер ?)
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