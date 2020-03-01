Роздягнена Світоліна залізла в "компот" і нарвалася на критику в мережі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зібрала хвилю критики своїм відвертим фото в Instagram.

На знімку роздягнена спортсменка читає книгу в ванній, в якій плавають розрізані фрукти. Такий "компот" викликав несхвалення у шанувальників українки.

"У теніс в цьому році почнеш грати чи ні?", "Раніше було відео з тренажерки, тепер з ванної. Який вiдпочинок, такий і теніс. Чим так грати, то краще взагалі на корт не виходити", - хейтерять користувачі в коментарях.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися і на інші фото красуні.

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна www.instagram.com/elisvitolina

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна знялася у відвертій фотосесії для календаря модного журналу XXL. На своїй сторінці в Instargam тенісистка запостив фото сторінки зі своїм зображенням.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!