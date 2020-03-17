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18 березня • оновлено в 00:30
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Світоліна показала, що витворяє з Монфісом під час карантину

1.8т
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом знайшла, чим зайнятися на вимушеному карантині через пандемію коронавiрусу.

Наша прославлена спортсменка вирішила влаштувати челендж із французом із набивання туалетного паперу. Темношкірий тенісист зробив це по-футбольному: українка – по-тенісному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Forbes включив першу ракетку України Еліну Світоліну в щорічний рейтинг із 30 підприємців та діячів до 30 років.

Раніше Світоліна знялася в еротичній фотосесії для чоловічого журналу XXL Ukraine. Перша ракетка країни роздяглася перед камерою для обкладинки знаменитого глянцю.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Еліна Світоліна Гаель Монфіс
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