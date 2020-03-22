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23 березня • оновлено в 01:33
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Світоліна похвалилася своїм сексуальним фото

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна викликала бурхливе захоплення у шанувальників, виклавши в Instagram свою спокусливу чорно-білу фотографію.

На знімку 25-річна спортсменка відображена в профіль. На українці білий топ, який щільно облягає її груди, сексуально підкреслюючи всі інтимні деталі фігури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Світоліна захопила своїх передплатників спокусливим танцем.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челенджу Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.

Раніше Еліна зі своїм бойфрендом Гаель Монфісом показала, чим займається на вимушеному карантині через пандемію коронавiрусу.

Наша прославлена спортсменка вирішила влаштувати челлендж з французом з набивання туалетного паперу. Темношкірий тенісист зробив це по футбольному: українка - по тенісному.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
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