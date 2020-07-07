Світоліна про своє нове фото: стає спекотно

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна продовжує регулярно радувати своїх фанатів фотографіями дозвілля. У себе в Instagram найкраща тенісистка України опублікувала знімок із морозивом.

"Тут стає так спекотно", – написала Світоліна.

Instagram Еліни Світоліної

Instagram Еліни Світоліної

Instagram Еліни Світоліної

Instagram Еліни Світоліної

Світоліна – фіналістка Підсумкового чемпіонату WTA в 2019 році. Крім цього, на рахунку Еліни 14 титулів, зокрема на цьому престижному турнірі в 2018-му. Українка вигравала великі турніри в Дубаї (ОАЕ), Римі (Італія) і Торонто (Канада). На турнірах "Великого шолома" її найкращий результат – півфінали Wimbledon і US Open.

Через пандемію коронавiрусу WTA-тур був припинений у березні і відновиться 3 серпня на турнірі в італійському Палермо. Після відновлення сезону також передбачається проведення в стислі терміни трьох "Мастерсів", а також US Open і Rolan Garros.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Еліна знялася для обкладинки другого випуску "Forbes Ukraine", присвяченого жінкам, які зробили себе самі.

Перша ракетка України позувала в яскраво-червоній сукні, запально посміхаючись.