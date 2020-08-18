Світоліна мало не знесла голову Монфісу: опубліковано відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опублікувала жартівливе відео у себе в Instagram, "розстрілявши" свого хлопця з близької відстані.

"Я сьогодні не в настрої", – сказала наша спортсменка перед тим, як сім разів пробити поряд з головою Гаеля Монфіса, який у цей час уважно вивчав щось у своєму телефоні. Передостанній удар пролетів настільки близько до вуха тенісиста, що він злякався й відразу ж втік із зони обстрілу.

"Коли у твоєї дівчини не найкращий настрій у понеділок (не намагайтеся повторити це вдома)", – підписав відео Монфіс на своїй сторінці в Twitter.

Монфіс показав, що буває, коли у Світоліної не найкращий настрій Twitter Гаеля Монфіса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна показала, як її справжній відпочинок відрізняється від того, що вона показує в Instagram.