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Світоліна дістала Монфіса — фотофакт

4.9тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вирішила познущатися над своїм хлопцем Гаелем Монфісом. Спортсменка опублікувала красномовну фотографію з одного з тренувань.

У кадрі роздратований француз всіляко намагається не зірвати злість на українці, яка його дiстала.

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Публікація від GEMS (@gemslife)

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Психанула? Світоліна видалила Монфіса з Instagram: фотофакт

Нагадаємо, що недавно в спільному Instagram спортсменів з'явилося відео з літака. У ролику Монфіс знущається над Еліною, "вистрілюючи" їй гумкою від маски для сну. Світоліна не стримувалася, жартома посилаючи свого бойфренда "на х*й".

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Особи
Гаель МонфісЕліна Світоліна
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