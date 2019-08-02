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Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

1.6т Читати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна разом зі своїм бойфрендом - французьким тенісистом Гаелем Монфісом - взяла участь у романтичній фотосесії.

Еліна і Гаель, яких називають найкрасивішою парою світового тенісу, приміряли одяг від найкращих українських дизайнерів. Вийшло досить стильно. OBOZREVATEL пропонує в цьому переконатися:

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

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Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Милота дня: Світоліна і Монфіс знялися у стильній фотосессії

JetSetter.ua

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вперше розповіла в подробицях про свій роман з Монфісом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині червня Світоліна і Монфіс закрили загальний аккаунт в Instagram, після чого з'явилися чутки, що пара розбіглася. Однак пізніше закохані оригінально відповіли на плітки про розлучення, виставивши забавне спільне відео.

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Особи
Еліна Світоліна Гаель Монфіс
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