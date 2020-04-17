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17 квітня • оновлено в 22:57
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"Стільки сексу!" Російська фігуристка Туктамишева опублікувала фото без білизни

5.9т
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Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева приєдналася до популярного жіночого челленджу Pillow Challenge, в якому дівчата замість сукні приміряють подушки.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram чемпіонка світу 2015 року опублікувала відверте фото, на якому вона позує без білизни. При цьому спортсменка акцентувала увагу на тому, що за час карантину через пандемію коронавірусу набрала ваги.

"Третій тиждень карантину. Подушка вже замала, надія на ковдру. P.S. Забудьте всі мої поради про харчування", – підписала знімок Єлизавета.

У коментарях прихильники Туктамишевої захопилися красою фігуристки, зазначивши, що вона виглядає просто шикарно. "Що, дійсно повністю гола? У Лізі стільки сексу, що рідко зустрічається!", "З такою фігуркою треба на Міс Всесвіт йти", "Подушка нічого не приховає...", "А слабо повернутися?", "Ззаду має бути дзеркало!", "Красуня", – відреагували на сміливе фото чемпіонки користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина екскапітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе повністю голою в Instagram.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Єлизавета Туктамишева
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Спорт роздягальня

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