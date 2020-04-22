Стало відомо ім'я нареченої Циганкова: в мережі показали особисті фото дівчини

Максим Богданов роздягальня 20:34, 22.04.2020 Оновлено: 20:42, 22.04.2020

Стало відомо ім'я незнайомки, яка вже більше року зустрічається з лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим.

Щоб зберегти таємницю, футболіст ніколи не відзначав її на фотографіях і не підписаний на її сторінку. Перше спільне фото з'явилося рiк тому.

Виявилося, що наречену форварда звуть Романа. Вона, як і Віктор – із Вінниці. Зараз живе і вчиться в Кентському державному університеті, штат Огайо (США).

Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com
Романа
(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко вважає, що Віктор Циганков не дотягує до ролі лідера і в зарубіжному чемпіонаті він загубиться.

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