Стали відомі подробиці арешту Конора Мак-Ґрегора

Ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Ґрегора було заарештовано поліцією Корсики за спробу сексуального насильства. У ЗМІ з'явилися подробиці інциденту.

Як повідомляє видання The Sun, спортсмен нібито показав незнайомій заміжній жінці свої інтимні частини тіла, перебуваючи в нетверезому стані в одному з барів. За словами джерела, "те, що трапилося, шокувало потерпілу, яка відпочивала на острові Кальві разом із чоловіком".

Нагадаємо, що Конора відпустили з-під варти після допиту, але кримінальну справу проти спортсмена все ще відкрито.

У червні Мак-Ґрегор оголосив про завершення кар'єри в MMA. Протягом двох останніх місяців він відпочиває зі своєю дружиною Ді Девлін у Середземномор'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець уже не вперше має проблеми із законом. У 2018 році він кинув візком у автобус з бійцями UFC перед 223-м турніром промоушена, а у 2019-му відібрав телефон у людини в готелі в Маямі та вдарив по обличчю пенсіонера в одному з барів Дубліна.