Стали відомі подробиці арешту Конора МакГрегора

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор був заарештований поліцією Корсики за спробу сексуального насильства. У ЗМІ з'явилися подробиці інциденту.

Як повідомляє видання The Sun, спортсмен нібито показав незнайомій заміжній жінці свої інтимні частини тіла, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в одному з барів. За словами джерела, "те, що сталося, шокувало потерпілу, яка відпочивала на острові Кальві разом з чоловіком".

Нагадаємо, що Конора відпустили з-під варти після допиту, але кримінальну справу проти спортсмена все ще відкрито.

У червні МакГрегор оголосив про завершення кар'єри в MMA. Протягом двох останніх місяців він відпочиває зі своєю дружиною Ді Девлін в Середземномор'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець вже не вперше має проблеми із законом. У 2018 році він кинув візком у автобус з бійцями UFC перед 223-м турніром промоушена, а у 2019-му відібрав телефон у людини в готелі в Маямі та вдарив по обличчю пенсіонера в одному з барів Дубліна.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!