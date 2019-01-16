МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Срна побачив Усика у формі "Динамо" і не стримався - фотофакт

1.1тЧитати матеріал російською

Екс-капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна спровокував суперечку в коментарях під фотографією абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

Під знімком прославленого боксера, де на ньому надіта футболка київського "Динамо", хорватський футболіст написав "Шахтар - чемпіон!". Свій підпис Срна супроводжував саркастичними смайлами.

Срна побачив Усика у формі "Динамо" і не стримався - фотофакт

Деякі користувачі підтримали екс-капітана "гірників", але багато хто не посоромився в виразах, відповідаючи хорвату.

Срна побачив Усика у формі "Динамо" і не стримався - фотофакт

Кілька користувачів не витримало, закликавши господаря аккаунта припинити це свавілля.

Новини
''Не ''русскій мір'': Усик у формі "Динамо" показав, як виглядає "правильна країна"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Олександр УсикТоні Белью
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги