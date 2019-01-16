Срна побачив Усика у формі "Динамо" і не стримався - фотофакт

Екс-капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна спровокував суперечку в коментарях під фотографією абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

Під знімком прославленого боксера, де на ньому надіта футболка київського "Динамо", хорватський футболіст написав "Шахтар - чемпіон!". Свій підпис Срна супроводжував саркастичними смайлами.

Деякі користувачі підтримали екс-капітана "гірників", але багато хто не посоромився в виразах, відповідаючи хорвату.

Кілька користувачів не витримало, закликавши господаря аккаунта припинити це свавілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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