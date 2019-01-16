Срна побачив Усика у формі "Динамо" і не стримався - фотофакт

Екс-капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна спровокував суперечку в коментарях під фотографією абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.
Під знімком прославленого боксера, де на ньому надіта футболка київського "Динамо", хорватський футболіст написав "Шахтар - чемпіон!". Свій підпис Срна супроводжував саркастичними смайлами.
Деякі користувачі підтримали екс-капітана "гірників", але багато хто не посоромився в виразах, відповідаючи хорвату.
Кілька користувачів не витримало, закликавши господаря аккаунта припинити це свавілля.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
10 листопада Олександр Усик захистив всі свої титули в бою проти Тоні Белью. Кримчанин добув складну перемогу нокаутом у 8-му раунді.
Після цього поєдинку наш боксер прийняв рішення перейти в супертяжі.
Одним з варіантів продовження кар'єри Усика в першій важкій вазі є поєдинок проти непереможеного Андре Уорда. При цьому на бій з американцем претендує не тільки український боксер.
Менеджер кубинського супертяжа Луїса Ортіса (29-1, 24 КО) заявив про готовність свого підопічного битися з Усиком.
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