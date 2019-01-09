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''Справжній псих'': в справі зі зґвалтуванням Роналду трапився новий поворот

3.5тЧитати матеріал російською

Британська модель Жасмiн Леннард, яка зустрічалася з Кріштіану Роналду, коли той виступав за "Манчестер Юнайтед", назвала португальця "психом" і пригрозила розкрити його "справжню натуру".

Жасмiн Леннард

Жасмiн Леннард

33-річна зірка реаліті-шоу "Великий Брат" впевнена, що образ доброї і чесної людини, який створив собі Кріштіану, лише ілюзія. Леннард запропонувала свою допомогу Кетрін Майорзі і її команді юристів у справі зі зґвалтуванням.

За словами Жасмін, вона спілкувалася з Роналду останні півтора року. "Якби у них була хоч половина доказів, вони б жахнулися. Я більше не можу дивитися, як він нахабно бреше", — написала дівчина у Twitter.

Жасмiн Леннард

Жасмiн Леннард

Леннард накинулася на футболіста, заявивши що він "справжній псих".

Жасмiн Леннард

Жасмiн Леннард

The Daily Mail

Жасмiн Леннард

Жасмiн Леннард

Жасмiн Леннард

Жасмiн Леннард

The Daily Mail

Новини
Нетрадиційним способом: стали відомі подробиці згвалтування Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Кріштіану РоналдуКетрін Майорга
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k z
k z
Теперь и "эта" решила заработать. А кто ей мешал отнести все свои "доказательства" в полицию или адвокатам такой же б... ? Давайте договоримся... Есть полиция, есть суд... Пусть решают, принимают меры и официально объявляют... А до тех пор просим не засорять наши головы рассказами стареющих б...
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Роналдо - маньяк
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