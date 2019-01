''Справжній псих'': в справі зі зґвалтуванням Роналду трапився новий поворот

Британська модель Жасмiн Леннард, яка зустрічалася з Кріштіану Роналду, коли той виступав за "Манчестер Юнайтед", назвала португальця "психом" і пригрозила розкрити його "справжню натуру".

33-річна зірка реаліті-шоу "Великий Брат" впевнена, що образ доброї і чесної людини, який створив собі Кріштіану, лише ілюзія. Леннард запропонувала свою допомогу Кетрін Майорзі і її команді юристів у справі зі зґвалтуванням.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 січня 2019 р.

За словами Жасмін, вона спілкувалася з Роналду останні півтора року. "Якби у них була хоч половина доказів, вони б жахнулися. Я більше не можу дивитися, як він нахабно бреше", — написала дівчина у Twitter.

No one has any idea what he is truly like and if they did. If they had half a clue they'd be horrified. I 'm not sitting back any longer and watching him lie in the brazen arrogant entirely insensitive way that he is whilst he employs teams of PR'S and lawyers and investigators to https://t.co/bJGjgriImC — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 січня 2019 р.

Леннард накинулася на футболіста, заявивши що він "справжній псих".

Bully and stalk and harrass and frighten and repress Kathryn Mayorga. I am going to do everything I can to help her. https://t.co/OyGZidj9pD — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 січня 2019 р.

