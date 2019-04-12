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Спортивна журналістка з Росії показала груди в розкішній фотосесії

2.4тЧитати матеріал російською

Відома російська спортивна журналістка Уляна Тригубчак продовжує радувати своїх шанувальників відвертими фото.

Колишня айс-гьорл уфимського "Салавата Юлаєав" в месенджері Telegram представила черговий фотосет, в якому вона знялася оголеною. Дівчина виконала обіцянку, яку дала по ходу сезону Континентальної хокейної ліги, коли пообіцяла роздягнутися в разі виходу її улюбленої команди до фіналу Конференції.

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Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

Для фотосесії Уляна вибрала зимовий ліс, де вона позувала топлес, зокрема сидячи верхи на коні. "Що не кажи, а на мій погляд ця фотосесія вийшла дуже художньою, мені навіть майже не соромно", – написала Тригубчак у коментарях до фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі були опубліковані соковиті фото сексуальних ринг-гьорлз бою Ломаченко – Кролла.

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Тема
КХЛ
Місце
РосіяУфа
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