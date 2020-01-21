Спокушав на яхті: футболіст "Динамо" втрапив у секс-скандал

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано, який перебуває зараз вдома в Перу і шукає нове місце роботи, потрапив в скандал з пресою.

Телеканал "Magaly TV" показав сюжет про те, як динамівець славно проводить час на яхті із загадковою жінкою, яка не є його дружиною Марсією. В одному з кадрів Карлос ніжно цілував цю подругу, що репортери порахували доказом зради.

Папарацці застали Карлоса Самбрано із загадковою жінкою на яхті (праворуч) peru21.pe

Ситуацію ускладнили дії одного з друзів футболіста, який перебував неподалік. Він помітив репортерів і спершу почав погрожувати їм, а потім запропонував "домовитися" за певну суму. Результат виявився прямо протилежним – історія з можливою зрадою Самбрано стала надбанням громадськості, як і непорядна поведінка його дружка.

Додамо, що у Карлоса Самбрано і його дружини Марсії Суккар є трирічна донька. Футболіст не раз заявляв, що всі інтимні історії навколо нього є підступами заздрісників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року Самбрано вже потрапляв в схожу історію, коли його звинуватили в тому, що він і його охоронці побили двох дівчат в Перу, одна з яких є неповнолітньою.

Нагадаємо, що перуанський футболіст не зіграв за "Динамо" ще жодного матчу, перейшовши в команду 30 січня 2018 го року. Контракт розрахований на 4 роки.

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