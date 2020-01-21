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21 січня • оновлено в 17:42
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Спокушав на яхті: футболіст "Динамо" втрапив у секс-скандал

2.5т
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Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано, який перебуває зараз вдома в Перу і шукає нове місце роботи, потрапив в скандал з пресою.

Телеканал "Magaly TV" показав сюжет про те, як динамівець славно проводить час на яхті із загадковою жінкою, яка не є його дружиною Марсією. В одному з кадрів Карлос ніжно цілував цю подругу, що репортери порахували доказом зради.

Папарацці застали Карлоса Самбрано із загадковою жінкою на яхті (праворуч)

Папарацці застали Карлоса Самбрано із загадковою жінкою на яхті (праворуч)

peru21.pe

Ситуацію ускладнили дії одного з друзів футболіста, який перебував неподалік. Він помітив репортерів і спершу почав погрожувати їм, а потім запропонував "домовитися" за певну суму. Результат виявився прямо протилежним – історія з можливою зрадою Самбрано стала надбанням громадськості, як і непорядна поведінка його дружка.

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Додамо, що у Карлоса Самбрано і його дружини Марсії Суккар є трирічна донька. Футболіст не раз заявляв, що всі інтимні історії навколо нього є підступами заздрісників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року Самбрано вже потрапляв в схожу історію, коли його звинуватили в тому, що він і його охоронці побили двох дівчат в Перу, одна з яких є неповнолітньою.

Нагадаємо, що перуанський футболіст не зіграв за "Динамо" ще жодного матчу, перейшовши в команду 30 січня 2018 го року. Контракт розрахований на 4 роки.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Карлос Самбрано
Місце
Перу
Тег
ФК Динамо Київ
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