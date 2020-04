Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала сексуальну провокацію в TikTok – відеохостингу для створення коротких відео.

Наша прославлена тенісистка в ролику демонструє свою білизну, починаючи з блузки. Потім з'являються нібито зняті бюстгальтер і трусики. Останньою в кадр входить українка, проте замість того, щоб бути голою, вона тримає в руках кошик з брудною білизною, яке приготоване для прання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiруса.

У себе в TikTok перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.