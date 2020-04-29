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29 квітня • оновлено в 19:25
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Спершу бюстгальтер, потім трусики: Світоліна влаштувала провокацію в TikTok

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Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала сексуальну провокацію в TikTok – відеохостингу для створення коротких відео.

Наша прославлена тенісистка в ролику демонструє свою білизну, починаючи з блузки. Потім з'являються нібито зняті бюстгальтер і трусики. Останньою в кадр входить українка, проте замість того, щоб бути голою, вона тримає в руках кошик з брудною білизною, яке приготоване для прання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiруса.

У себе в TikTok перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Еліна Світоліна
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Спорт роздягальня

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