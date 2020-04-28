Соловйова висміяли за погрози на адресу Уткіна

Максим Богданов роздягальня 22:11, 28.04.2020

Російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Василевський висміяв телеведучого Володимира Соловйова за погрози на адресу спортивного коментатора Василя Уткіна.

"Я, чесно кажучи, думав, що він телеведучий, а виявилося, він боєць, та ще й з такими талантами", – написав спортсмен у Instagram.

Він додав, що йому постійно попадається "неймовірно страхітливе відео" Соловйова з погрозами Уткину.

"Загалом не знаю як Ви, але я трохи в штани не наклав", – з сарказмом підсумував боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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