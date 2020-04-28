Соловйова висміяли за погрози на адресу Уткіна

Російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Василевський висміяв телеведучого Володимира Соловйова за погрози на адресу спортивного коментатора Василя Уткіна.

"Я, чесно кажучи, думав, що він телеведучий, а виявилося, він боєць, та ще й з такими талантами", – написав спортсмен у Instagram.

Він додав, що йому постійно попадається "неймовірно страхітливе відео" Соловйова з погрозами Уткину.

"Загалом не знаю як Ви, але я трохи в штани не наклав", – з сарказмом підсумував боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL :