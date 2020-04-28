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28 квітня • оновлено в 23:27
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Соловйова висміяли за погрози на адресу Уткіна

3.6т
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Російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Василевський висміяв телеведучого Володимира Соловйова за погрози на адресу спортивного коментатора Василя Уткіна.

"Я, чесно кажучи, думав, що він телеведучий, а виявилося, він боєць, та ще й з такими талантами", – написав спортсмен у Instagram.

Він додав, що йому постійно попадається "неймовірно страхітливе відео" Соловйова з погрозами Уткину.

"Загалом не знаю як Ви, але я трохи в штани не наклав", – з сарказмом підсумував боєць.

ТРЕШ-ТОК ПО СОЛОВЬЕВСКІ😈. Сьогодні раз у раз траплялося це неймовірно страхітливий ВІДЕО від дядька Соловйова @vrsoloviev 👹. Я, чесно кажучи, думав що він телеведучий, а виявилося він БОЄЦЬ, та ще й з такими талантами, може діставати і загинають з будь-яких положень, незважаючи на габарити соперніка🤭. Вообщем незнаю як Ви, але я трохи в штани не наклав 💩😂

Публікація від В'ячеслав Василевський (@vyacheslav_vasilevskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Соловйов
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