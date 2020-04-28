Соловйова висміяли за погрози на адресу Уткіна

Російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Василевський висміяв телеведучого Володимира Соловйова за погрози на адресу спортивного коментатора Василя Уткіна.
"Я, чесно кажучи, думав, що він телеведучий, а виявилося, він боєць, та ще й з такими талантами", – написав спортсмен у Instagram.
Він додав, що йому постійно попадається "неймовірно страхітливе відео" Соловйова з погрозами Уткину.
"Загалом не знаю як Ви, але я трохи в штани не наклав", – з сарказмом підсумував боєць.
ТРЕШ-ТОК ПО СОЛОВЬЕВСКІ😈. Сьогодні раз у раз траплялося це неймовірно страхітливий ВІДЕО від дядька Соловйова @vrsoloviev 👹. Я, чесно кажучи, думав що він телеведучий, а виявилося він БОЄЦЬ, та ще й з такими талантами, може діставати і загинають з будь-яких положень, незважаючи на габарити соперніка🤭. Вообщем незнаю як Ви, але я трохи в штани не наклав 💩😂
Як повідомляв OBOZREVATEL :
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши для пропагандиста ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили і має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на баттл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожабами на Соловйова з пенісом в руці.
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