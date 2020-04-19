Російський пропагандист Володимир Соловйов був викритий у брехні під час скандалу з відомим футбольним коментатором Василем Уткіним.

Володимир Соловйов

У своїй програмі "Соловйов-live" ведучий повідомив аудиторії, що влітку 2011 року букмекерська компанія "Марафон-бет", що є спонсором YouTube-каналу Василя Уткіна, була позбавлена ліцензії в Російській Федерації та її діяльність була заборонена.

Після чого БК "Марафон-бет" перемістила діяльність на сайт за ліцензією, виданою на острові Кюрасао (Нідерландські Антильські Острови). За словами Соловйова, в 2015 році цей сайт заблокував Роскомнадзор за рішенням російського суду.

"Вася, виходить, ти просто відробляєш брудні гроші? Вася, виходить, ти просто накручуєш лайки і відбиваєш рекламні вкладення в тебе? Вася, так ти просто продажна жирна скотина, яка, вдаючи, що захищає честь і гідність, насправді приймає за сірими схемами бабульки, бабулечкі, бабулеточкі? Так ти, Вася, виходить, в азартній темі стирчиш? I тобі, заборонені в Росії громадяни, оплачувають? I ти хочеш, щоб я прийшов з тобою на баттл, і ти мені будеш втюхивати продукцію цієї незаконної компанії? Ти що, дурник з чотирма курсамі педагогічного училища - вважаєш, що можеш обвести навколо пальця дорослих людей?" - цитує Соловйова Presball.

Таким чином, давній і відданий уболівальник московського "Динамо" (як сам себе постійно позиціонує Володимир Рудольфович) свідомо упустив з поля зору події 2017 року, коли БК "Марафон-бет" абсолютно законно стала офіційним партнером ФК "Динамо" Москва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію російського коментатора, назвавши його хворою людиною.

Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандиста ідеальне образливе прізвисько.